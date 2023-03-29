خاص | ما حقيقة تولي جورج جيسوس تدريب الهلال خلفًا لرامون دياز؟

تعرف على المدرب الذي يُريد الهلال التعاقد معه لخلافة دياز بنهاية الموسم

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استقرت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، على رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز بنهاية الموسم الحالي، ولكن ترددت بعض الأنباء عن التفاوض مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس لخلافته. "طالع التفاصيل"

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جيسوس الذي يتولى حاليًا تدريب فنربخشه التركي، كان سبق له وتولى تدريب نادي الهلال خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن نادي الهلال غير مهتم بالتعاقد مع جيسوس كما تردد، من أجل خلافة رامون دياز بعد رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وتتجه النية داخل نادي الهلال، للتعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، لخلافة رامون دياز.

ومن المقرر أن يتم حسم كل تلك الأمور مع نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم إعلام دياز بانتهاء مشواره مع الفريق، والكشف عن اسم المدرب الجديد الذي سيخلفه.

Shahid