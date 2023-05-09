خاص | بعد أخبار وكالة الأنباء الفرنسية .. ما حقيقة توصل ليونيل ميسي لاتفاق مع الهلال؟

العديد من المصادر أكدت التوصل لاتفاق، لكن!

shahid

انضمت وكالة "AFP" الفرنسية لعديد المصادر التي أكدت توصل الهلال لاتفاق مع ليونيل ميسي على ضمه لصفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن مراسل جول في برشلونة "روبن أوريا" نفى ذلك تمامًا.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

برنامج "El Chiringuito" الإسباني كان أول من أكد نجاح المفاوضات بين الطرفين، ومن ثم انضمت له عدة مصادر آخرها الوكالة الفرنسية الشهيرة، لكن مراسلنا أوضح أن كل ذلك مجرد إشاعات وأن ميسي ووالده لم يمنحا موافقتهما على أي عرض حتى الآن.

وأضاف "تظهر يوميًا الآلاف من الأخبار حول ميسي، تارة تؤكد تجديد عقده مع باريس وتارة عودته إلى برشلونة وتارة انتقاله للدوري الأمريكي وتارة لعبه في السعودية الموسم القادم، لكن ما لدي من أخبار أكيدة هو أن ميسي وطاقمه لم يوافقوا على أي عرض حتى الآن".

وشدد أوريا على أن بطل العالم سيتخذ قراره بشأن مستقبله عقب نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره بعد رغم كل تلك التقارير التي تتحدث عن موافقته على اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

يُشار إلى أن الجهات المسؤولة في السعودية وعدت بدعم أندية دوري روشن لضم العديد من النجوم الناشطين في أوروبا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ويأتي ميسي على رأس المطلوبين.

Shahid