خاص | ما بين الهلال حسمها والاتحاد الأحق باللقب .. من هو كبير آسيا؟

النسخة العربية من موقع "جول" رصد الآراء حول لقب كبير آسيا

"كبير آسيا" الجدل الجديد الذي تمت إثارته في الشارع الكروي السعودي، فهناك من يقول أن هذا اللقب الشرفي من حق الهلال، والبعض الآخر يرى أن هذا من حق نادي الاتحاد، وهو الأمر الذي خلق جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وقبل أيام من نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الجانب الهلالي يؤكد أن الزعيم هو كبير آسيا بالأرقام والبطولات، فهو يتربع على عرش الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب الآسيوية برصيد 7 ألقاب، وأيضًا أكثر فريق حقق لقب دوري أبطال آسيا برصيد 3 بطولات، مناصفة مع بوهانج الكوري.

وأما عن الجانب الاتحادي، فيؤكد أن العميد هو كبير آسيا، لأنه أكثر فريق حقق دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة التي انطلقت عام 2003 برصيد بطولتين، بينما الهلال حققها مرة واحدة عام 2019، غير معترفين باللقبين السابقين.

النسخة العربية من موقع "جول" تواصلت مع نخبة من الإعلاميين والنقاد الرياضيين في المملكة العربية السعودية، من أجل رصد استطلاع رأي حول هذا الأمر.

بدأنا استطلاعنا بالتوجع إلى الناقد الرياضي الكبير عيسى الجوكم، والذي أثرى علينا برأيه في خصوص هذا الأمر..

الجوكم قال: "بالنسبة لدوري أبطال آسيا، المرجع هنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يقول أن الهلال حقق لقب دوري الأبطال 3 مرات بينما الاتحاد مرتين فقط، وعدد بطولات الهلال في المجمل 7 بطولات، ويبقى بالأرقام الهلال هو كبير آسيا".

"الاتحاد الآسيوي كان قد نشر تقريرًا بقول فيه أن الهلال حقق دوري أبطال آسيا مرة واحدة في آخر 5 سنوات، وهي بطولة 2019، وتم تداول الأمر بطريقة خاطئة".

"أتوقع أن الهلال يفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2021، هذا رغم سوء الأداء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولكن كلنا ثقة في أن يكون اللقب سعوديًا".

نادي الهلال على أعتاب التتويج باللقب الآسيوي الثامن في تاريخه، والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة، لكي يفض شراكته مع بوهانج الكوري الجنوبي في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب القاري.

وتحولنا للحديث مع الإعلامي الرياضي المميز طلال الغامدي، والذي أكد على أن كل الأمور واضحة أمام الجميع فالهلال هو كبير آسيا، ومن يتحدث عن أن الاتحاد هو كبير آسيا فهم الجمهور فقط.

الغامدي قال: "كبير آسيا هو الهلال لأنه حقق 7 بطولات، وستكون البطولة القادمة هي الثامنة إذا حققها، والكلام عن أن الاتحاد حقق البطولة أكثر من الهلال هو كلام مشجعين فقط".

"يهمني الاتحاد الآسيوي، فهو يؤكد على أن الهلال حقق 7 بطولات، ويهمني كرجل إعلامي أن الأرقام من مصادرها الصحيحة تقول أن الهلال هو كبير آسيا".

"من يتحدث في هذا الأمر مجرد مشجعين، وعلى كل إعلامي أن يذهب للمصدر الموثوق لكي يتأكد من الأمر بنفسه، والمصدر يقول أن الهلال هو كبير آسيا".

"الهلال غير مقنع منذ بداية الموسم الحالي، هناك فجوة بين الجمهور والمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وأيضًا هناك أمر مهم جدًا، وهو تداول البعض أن الهلال أصبح بطلًا لدوري أبطال آسيا، وكأن البطولة أصبحت مضمونة".

"لو قلت لي أن المباراة ستقام خارج الرياض، كنت سأقول لك أن فوز الهلال مضمون، ولكن إقامة المباراة في الرياض ستكون صعبة على الهلال لأنه سيكون هناك ضغط رهيب على اللاعبين، فهي من أصعب المباريات على الهلال، وفي حالة الاحتفال قبل المباراة أعتقد أن سيناريو مباراة أوراوا الياباني سيتكرر مرة أخرى".

موقع "جول" تواصل أيضًا مع الإعلامي الرائع تركي الغامدي، والذي كشف لنا عن رأيه في مسألة كبير آسيا بين الهلال والاتحاد..

ولم يتغير رأي تركي الغامدي كثيرًا عن رأي طلال الغامدي، حيث أكد على أن الهلال هو كبير آسيا بلا شك، وأن جميع المعطيات تؤكد على هذا الأمر.

تركي الغامدي قال: "عندما نتحدث عن الاتحاد والهلال، فنحن نتحدث عن فريقين كبيرين في القارة الآسيوية عندهم تاريخ كبير وجماهير كبيرة فنحن نتحدث عن ذهب آسيوي والفريقين حققوا 10 بطولات آسيوية"

"وعن من هو زعيم آسيا، نتكلم عن الهلال، لأن الزعامة دائمًا بعدد البطولات، وليس منطقيًا أن تسألني عن من هو زعيم آسيا عندما أقارن بين الهلال والاتحاد، واختيار الاتحاد غير منطقي لأنه حقق 3 بطولات آسيوية فقط، في حين حقق الهلال 7 بطولات".

"أنا أقول أن الهلال هو زعيم القارة الآسيوية، لأنه حقق 7 بطولات آسيوية، ووصل إلى النهائيات، والاتحاد حقق 3 بطولات، لذلك أقول أنه من كبار القارة، ولكن في حالة مقارنته مع الهلال سنختار بكل تأكيد الفريق الأزرق".

"صحيح انقطع الهلال عن تحقيق لقب دوري أبطال آسيا لفترات طويلة، ولكنه نجح في تحقيقها عام 2019 بعد محاولات كثيرة، وأتوقع عام 2020 لولا أزمة كورونا كان سيكون هو المرشح الأول للتتويج باللقب، وهذا العام على أعتاب تحقيقه وإضافة اللقب الثامن في تاريخه".

"كل المعطيات التي نمتلكها تمنح الهلال أحقية لقب زعيم القارة الآسيوية، ما يميز الهلال عن غيره أنه طوال التاريخ متواجد ومستمر بشكل دائم، ويحاول دائمًا التتويج بالبطولات، ويهتم بداخل الملعب أكثر من خارج الملعب وعدم الدخول في مهاترات".

"العمل المؤسساتي لنادي الهلال وأعضاء الشرف وغيرها من الأمور النظامية الرائعة التي جعلت الهلال منه بطلًا وزعيمًا لقارة آسيا".

الإعلامي المتألق بندر حلواني، مقدم برنامج "يلا جول" حدثنا هو الآخر عن رأيه في هذه المسألة حيث قال:

"الهلال هو كبير آسيا، سواء على مستوى العناصر واللاعبين، وأيضًا على مستوى البطولات، فهو أكثر من حقق بطولات قارية برصيد 7 بطولات، إذا تكلمنا واقعيًا سنقول أن الهلال هو زعيم آسيا".

"أتوقع أن يحقق الهلال الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بفارق هدفين، فالهلال متمرس وسيلعب على أرضه ووسط جماهيره، والمباراة متجهة إلى الهلال، إلا إذا هناك تدخل من الحكم أو أمور خارجية أخرى".

"تواجد الجماهير لن يشكل ضغطًا على اللاعبين، بل سيزيد من إصرارهم على تحقيق الفوز، وستمنحهم قوة، واللاعبين لديهم رغبة في الحصول على اللقب يوم 23 نوفمبر".

نادي الاتحاد استطاع أن يحقق لقب دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2004 و 2005، ليكون هو النادي السعودي الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

مقدم برنامج "يلا جول" السعودي، الإعلامي الرائع بسام عبد الله، تحدث معنا باستفاضة عن لقب كبير آسيا هو الآخر، حيث قال:

"الموضوع كان زمان جدلي بعض الشيء، ولكن البطولة الأخيرة التي حققها الهلال عام 2019 أنهت الجدل تمامًا، والهلال أطلق عليه زعيم آسيا لأنه أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات الآسيوية".

"الاتحاد لديه 3 بطولات آسيوية، والهلال لديه 7 بطولات آسيوية، والأخير أصبح أكثر الأندية الآسيوية تحقيقًا للبطولات القارية، وبعد لقب 2019 أصبح متساوي مع بوهانج برصيد 3 دوري أبطال آسيا، ونسخة 2021 ستكون نهائي الزعامة بين الهلال وبوهانج".

"الهلال حسم الجدل في جميع الأمور الخاصة بالبطولات الآسيوية، والاتحاديون يقولون أن فريقهم هو الزعيم لأنه حقق البطولة مرتين متتاليين، والهلاليون يردون عليهم بأن الاتحاد شارك ببطولة 2005 من دور الربع نهائي، وليس من بداية البطولة".

"البطولة الأخيرة 2019 حسمت أشياء كثيرة، أول شيء الهلال أنهى الشراكة مع الاتحاد بالنادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال آسيا، وزعيم آسيا برصيد 7 بطولات".

"وعن ما يقال أن الهلال حقق دوري أبطال آسيا مرة واحدة، والنسختين كانوا قبل عام 2003، أقول هل نقول أن ريال مدريد الإسباني حقق 3 أو 4 بطولات دوري أبطال أوروبا فقط؟ والاتحاد الآسيوي حسم هذا الأمر عبر حساباته على تويتر وموقعه الرسمي، وأعلن أن الهلال حقق اللقب 3 مرات وليس مرة واحدة، وأيضًا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي".

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