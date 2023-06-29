خاص | لويس كاسترو يوافق على تولي تدريب النصر وموعد قيادته للفريق

نفس جنسية كريستيانو رونالدو النصر يتفق مع المدير الفني الجديد

قبل لويس كاسترو مدرب نادي بوتافوجو عرضًا من نادي النصر ليصبح مديرًا فنيًا جديدًا للنادي، حيث سيجتمع مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

وكشف مصدر خاص لـ "جول" أن النصر يقترب من تعيين كاسترو كمدير فني جديد بعد قبوله عرض النادي، وأن المدرب السابق لشاختار دونيتسك جذبه المشروع في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى لتحسين النادي والدوري.

فشل النصر في تحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، حيث احتل المركز الثاني وراء الاتحاد، وجاء ذلك بعد تغيير في الإدارة الفنية، حيث تمت إقالة رودي جارسيا قبل نهاية الموسم وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش بشكل مؤقت.

بوتافوجو يتصدر حاليًا دوري الدرجة الأولى في البرازيل، بفارق سبع نقاط عن جريميو، ولكن كاسترو على وشك تركهم للبحث عن مشروعه الجديد في السعودية.

وسيتولى كاسترو قيادة بوتافوجو في مباراتهم القادمة أمام ماجالانيس في كوبا سود أمريكانا يوم الجمعة، ثم سيتوجه إلى النصر.

يذكر أن المدرب البرتغالي سبق وأن توج ببطولة الدوري الأوكراني والدوري البرازيلي وكأس أمير قطر.