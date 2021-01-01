خاص | لجنة الكفاءة المالية تضع استثناءً في شروط الحصول على الشهادات

لجنة الكفاءة المالية تحاول تسهيل مهمة الأندية للحصول على الشهادات

قررت لجنة الكفاءة المالية، برئاسة عبد الله كبوها، وضع استثناءً واحدًا في شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية السعودية، والمقرر لها أن تصدر قبل فتح باب القيد.

لجنة الكفاءة المالية وضعت بعض الشروط من أجل الحصول على شهادة الكفاءة للأندية، لكي تتمكن الأندية من الحصول على الشهادة المالية، التي تمكن الفرق من تسجيل لاعبين جدد.

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وعلم "جول" من مصادره، أن لجنة الكفاءة المالية، وضع استثناءً واحدًا، في الشروط الموضوعة لحصول الأندية على الشهادة، وهو استثناء وسطاء اللاعبين من استلام حقوقهم لدى الأندية.

جاءت تلك الخطوة، بهدف تسهيل المهمة على الأندية السعودية، للحصول على شهادات الكفاءة المالية، التي ستسمح لهم بقيد لاعبين جدد في قوائمهم.

وتتطلب شهادة الكفاءة المالية أن يسدد النادي كافة التزاماته المالية، والواجب سدادها من رواتب ومقدمات عقود واستحقاقات الموظفين وغيرها من تلك الأمور المتعلقة برواتب تشمل كافة العاملين بكرة القدم في الأندية.

واستعانت لجنة الكفاءة المالية بمدقق خارجي، لديه خبرة في مجال العمل الرياضي خلال الشهرين الماضيين، قام بحصر جميع التزامات الأندية، وتمت مشاركة التقارير معهم، وهو ما تم المصادقة عليه من بعض الأندية.