خاص | كيروش يقترب من تدريب منتخب قطر

استقر مسؤولو الاتحاد القطري لكرة القدم، على المدرب الجديد للعنابي، خلفًا للإسباني فيليكس سانشيز، الذي تمت إقالته بعد إخفاق كأس العالم 2022.
وقرر الاتحاد القطري إقالة سانشيز من منصبه، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس العالم، وتذيل العنابي ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم هولندا والسنغال والإكوادور.
وعلم "جول" من مصادره، أن الاتحاد القطري اتفق مع البرتغالي كارلوس كيروش، من أجل تدريب العنابي، خلفًا للمدرب فيليكس سانشيز.
وأشارت المصادر أن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي تتبقى، من أجل الإعلان عن تولي كيروش بشكل رسمي، والتوقيع على عقود تدريب الفريق.
وكان كيروش يتولى مهمة تدريب منتخب مصر، الذي قاده لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، ثم منتخب إيران في كأس العالم قطر 2022.
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