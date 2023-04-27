خاص | كاليدو كوليبالي يكشف علاقته الخاصة بمصر وسر ضحكه رغم "كوع" زلاتان إبراهيموفيتش!

حوار حصري مع النجم السنغالي للبلوز تشيلسي

كشف النجم السنغالي كاليدو كوليبالي في حوار حصري مع "جول" عن أبرز ذكرياته في عالم اللعبة، وعن المواجهات الخاصة التي جمعته مع نجوم مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكيليان مبابي.

وانتقل قلب الدفاع من صفوف نابولي إلى تشيلسي الصيف الماضي عقب سنوات من التألق رفقة الفريق الإيطالي، ولكن لا يعيش موسماً طيباً في ظل الحالة الفنية غير المستقرة للبلوز الموسم الجاري.

وأوضح كوليبالي مع جول المكانة الخاصة التي تتمتع بها المقابلات الأخيرة مع المنتخب المصري: "أفضل مباراة لعبتها؟ لقاء التصفيات المؤهلة للمونديال ضد مصر، المباراة في السنغال كانت رائعة بحضور هذا الجمهور المذهل، كانت الأهم في حياتي".

وأكمل: "المشجعون حضروا منذ الثامنة صباحاً، سجلنا بعد خمس دقائق والمباراة كانت رائعة، فزنا بركلات الترجيح، الأمر كان عصيباً ولكن رائعاً أن تفوز وتحتفل بوجود الأصدقاء والعائلة، تلك المباراة والأخرى ضد مصر في نهائي أمم إفريقيا الأفضل على الإطلاق".

وفي سياق آخر، كشف نجم البلوز عن رأيه في الأصعب داخل أرضية الملعب من النجوم الذين لعب ضدهم بمشواره الحافل: "لعبت ضد ميسي ورونالدو، رائعان، ولكن تيفيز كان صعباً، كذلك بنزيما، سأقول كريم الأصعب".

وواصل: "رونالدو أصعب الأمور أنه يكون أمامك ثم تفقده لدقائق ليعود ويعاقبك فوراً، يجب أن تنتبه له جيداً، بنزيما مثلاً لا تعرف ماذا سيفعل، إذا تركت له متراً يمكن أن يُنهي الأمر بلمسة، مهاجم جيد للغاية".

وأكمل السنغالي: "مبابي تعاني بسبب سرعته الرهيبة، جيد في التسديد كذلك، من الصعب اللعب ضده ومن الأفضل في العالم، أما نيمار يملك كل شيء من التسديد والمراوغة والتمرير، صعب للغاية أن تنتزع الكرة منه!".

وعاد كوليبالي بالذكريات للمواجهة "الصعبة" ضد نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش: "شرس للغاية ويتعمد اللعب على أعصابك، معه يجب أن لا تفكر في أمور بعيداً عن الكرة، لاعب رائع ويحب من يتحداه".

وأردف: "ضربني بالكوع، المواجهة ضده كانت صعبة، يتحدث كثيراً لإيقافك، ولكن كنت أضحك ولا أظهر له ذلك، عندما يتحدث مع الحكم ويقول له عندما يتحدث زلاتان يجب أن ترد، الجميع يعرفه، هو أسطورة".

وحول زميله في المنتخب ساديو ماني: "أتذكر في لقاء بتصفيات أمم إفريقيا راوغ الفريق بأكمله، لاعب بسيط للغاية ولكن لم ينجح أبداً في أن يمرر الكرة بين قدمي!".