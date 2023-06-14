خاص | فيفا يجهز مفاجأة لجمهور الاتحاد بشأن كأس العالم للأندية السعودية 2023

خبر رائع في انتظار جماهير الاتحاد

ضمن نادي الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، بعد غياب 18 عامًا، منذ مشاركته الوحيدة في المونديال عام 2005، وذلك بعدما توج بدوري روشن السعودي 2022-2023.

وعلم "جول" من مصادره، أن الاتحاد الدولي "فيفا" يُجهز لمفاجأة سارة لجماهير الاتحاد، بشأن مونديال الأندية 2023، تتعلق بمكان إقامة مباريات البطولة.

وأكدت المصادر على أن مونديال الأندية قد يُقام في مدينة جدة بدلًا من الرياض، بعدما قام وفدًا من الاتحاد الدولي، بزيارة مدينة جدة، من أجل الاطلاع على المنشآت الرياضية.

وبعد زيارة وفد الفيفا لجدة، قد يتم اتخاذ قرار بشأن إقامة مباريات مونديال الأندية 2023 في جدة بدلًا من العاصمة الرياض، وهو الخبر الذي سيسر جماهير الاتحاد الموجودة في جدة بجوار مقر النادي.

ومن المقرر أن الاتحاد سيقوم باستضافة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي على ملعب الجوهرة المشعة، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية السعودية 2023.