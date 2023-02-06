خاص | "فيفا" يتدخل.. خطوة جديدة تنهي أزمة قيد لاعبي الزمالك!

تفاصيل جديدة تخص أزمة القيد في الزمالك

لا تزال أزمة قيد صفقات لاعبي الزمالك الجدد وهم بالتحديد الثلاثي محمد شبانة وناصر منسي وأحمد بلحاج، الذين تعاقد معهم الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية، دون حل إلى الآن، ولكن هناك خطوة قد تلقي حجرا في الماء الراكد.

فقد علم "جول" أن هناك نية مشتركة بين الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل البت في المسألة المتنازع عليها بين الطرفين.

تدخل "فيفا" في الأمر سيزيل الحرج لدى كافة الأطراف، خصوصا لدى الاتحاد المصري لكرة القدم الذي سيتلقى قرار نظيره الدولي كمنفذ مع تحمل "فيفا" لكافة تبعات هذا القرار.

الزمالك يستند إلى أن وضعيته القانونية سليمة بسبب حضوره إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لقيد لاعبيه قبل انتهاء الميركاتو الشتوي وإغلاق باب القيد رسميا في ٣١ يناير، وكذلك بسبب قيد أندية على رأسها الإسماعيلي لصفقاتها رغم وجود مديونية لدى اتحاد كرة القدم المصري.

بينما يستند الاتحاد المصري إلى أن الزمالك لم يسدد مديونيته قبل الموعد المحدد لإغلاق سوق الانتقالات الشتوية وهو ما يعني تحمل الزمالك مسؤوليته حيال هذه الصفقات من جهة، وكونه ملتزمًا بلوائح "فيفا" بشأن إغلاق مواعيد الانتقالات من جهة أخرى.

وكان الزمالك قد حصل على خدمات كل من ناصر منسي من صفوف البنك الأهلي وأحمد بلحاج من أسوان، مع قطع إعارة محمود شبانة إلى سموحة، ولكن لم يتسن له تسجيل لاعبيه الجدد نظرا لوجود مديونية مستحقة عليه لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

الأخير أصدر بدوره بيانا حمل فيه الزمالك مسؤولية عدم قيد لاعبيه، وأعلن التزامه باللوائح المتعلقة بسوق الانتقالات.

هذا ويطمح نادي الزمالك أن يتم حل المشكلة بأسرع وقت، وفي حال التصعيد لـ"فيفا" فمن المفترض أن يطلب النادي الأبيض البت في الأمر بشكل عاجل.