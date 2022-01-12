خاص | فلامنجو يتواصل مع وكيل تاليسكا من أجل ضمه

النجم البرازيلي يتلقى عرضًا من البرازيل

وصل إلى البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر، عرضًا من نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد تاليسكا من أبرز نجوم نادي النصر والدوري السعودي خلال الفترة الماضية، مما جعل العديد من الأندية البرازيلية ترغب في ضمه.

وعلم "جول" من مصادره، أن نادي فلامنجو البرازيلي تواصل بالفعل مع وكيل أعمال تاليسكا من أجل التعاقد معه، ولكن أبلغم بأن المفاوضات ستكون صعبة للغاية.

وكيل تاليسكا أكد لمسؤولي فلامنجو على أن اللاعب يحصل على راتب كبير من نادي النصر، الأمر الذي يجعل مسألة انتقاله إلى النادي البرازيلي صعبة.

كما أن أندرسون يشعر بالراحة في صفوف نادي النصر، ولا ينوي الرحيل عن خلال الفترة الحالية، حيث ينتهي عقده في صيف 2024.