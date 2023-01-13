خاص | فريق درجة ثانية قد يُخلص الهلال من بيريرا

هل يرحل النجم البرازيلي عن نادي الهلال

Shahid

دخل نادي كروزيرو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، في التفاوض مع ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث بدأت المفاوضات يوم الإثنين الماضي.

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إدارة كروزيرو تتفاوض بشكل تدريجي مع بيريرا، على الرغم من أنهم يعلمون جيدًا صعوبة التوصل لاتفاق مع بيريرا، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية داخل البرازيل وخارجها.

وعلم "جول" من مصادره، أن بيريرا يحظى باهتمام كبير من جانب مدرب الفريق باولو بيزولانو، بالإضافة إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات رائعة، دفعت إدارة النادي البرازيلي للتفاوض معه.

وينتهي عقد بيريرا مع نادي الهلال في 30 يونيو 2026، حيث أصبح مستعدًا للعب في البرازيل لأول مرة، على الرغم من أنه من مواليد مدينة بيلو هوريزونتي، ولكن بدايته كانت مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وخاض بيريرا مع نادي الهلال 8 مباريات خلال الموسم الحالي، بمجموع 419 دقيقة، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف.

Shahid