خاص | صدمة جديدة تضرب الاتحاد بسبب عبدالرزاق حمدالله

الاتحاد يعيش واحدًا من أسوأ المواسم..

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"المصائب لا تأتي فُرادى".. هذا هو حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد عانى من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، وسط عديد من المشاكل الفنية والإدارية؛ حيث ودع الفريق الأول، المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلنت مصادر اتحادية في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، نهاية موسم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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المصادر كشفت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن أن حمدالله، الذي يُعاني من إصابة على مستوى "العضلة الخلفية"، لن يستطيع الشفاء في الوقت المحدد، قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وشددت المصادر على أنه بات من المؤكد، غياب المهاجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة، عن العميد الاتحادي، في الجولتين 33 و34 من مسابقة الدوري، أمام ضمك والنصر على التوالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الذي يملك في رصيده 51 نقطة، سيسعى في الجولتين الأخيرتين، لانتزاع المركز الرابع من التعاون "52 نقطة مع مباراة أقل"؛ لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا (2)، بعد ضياع حلم "النخبة الآسيوية" رسميًا.

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