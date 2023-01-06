خاص | "سيميوني أخبرني أن الصلوات هي الحل الوحيد لإيقاف ميسي"

التنظيم الدفاعي لن يفيد

كشف كيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد السابق ونيوكاسل يونايتد الحالي، عن الكلمات التي استخدمها دييجو سيميوني للحديث عن إيقاف ليونيل ميسي.

المدافع الإنجليزي تحدث لموقع "جول" في مقابلة خاصة، ليتطرق إلى تجربته بالدوري الإسباني مع أتلتيكو وعمله مع سيميوني الذي أكد له أن الصلوات هي الحل الوحيد لإيقاف ميسي خلال تواجده مع برشلونة.

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وقال تريبيير في تصريحاته:"إنه أمر مضحك لأن سيميوني أرجنتيني أيضًا، كان يقول لنا قبل اجتماعات المباريات إنه لا يمكن فعل أي شيء لإيقاف ميسي، ببساطة الصلوات هي الحل".

وأضاف:"أخبرنا أن تنظيم الدفاع والتحفظ أمامه لن يفيد أمام لاعب مثله لأن ميسي فريد من نوعه".

وأما عن تجربته في الدوري الإسباني:"أتمنى أن يقوم المزيد من اللاعبين الإنجليز باللعب هناك لأنني تعلمت الكثير من خلال العمل مع سيميوني، واستمتعت كثيرًا بالحياة والطعام والطقس في إسبانيا".

جدير بالذكر أن صاحب الـ32 سنة يمر بفترة مميزة مع نيوكاسل هذا الموسم، حيث سجل مرة واحدة وصنع 6 أهداف في 21 مباراة.