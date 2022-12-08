خاص | رونالدو يطير للرياض بعد كأس العالم للتوقيع مع فريق سعودي

من الوارد رؤية رونالدو يلعب في الدوري السعودي

يبدو أن فرصة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية باتت في ازدياد، حيث أعلن خوسيه فيليكس، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية أن صاروخ ماديرا سوف يطير إلى الرياض من أجل توقيع العقود بعد نهاية كأس العالم، في حوار أجراه مع "جول".

حيث قال فيليكس: "يقضي كريستيانو رونالدو أيامه الأخيرة في المونديال، ولا تزال البرتغال على قيد الحياة لكنه يدرك تمامًا مستقبله ومستقبله في كرة القدم السعودية".

وواصل: "الاتفاق مع الفريق العربي شامل ومطلق. الآن من الضروري التوقيع عليه، للوصول إلى هناك، ولمعرفة ما هو النادي وأخذ قرار التوقيع".

وعن هوية الفريق، تابع: "إنه فريق يحاول أن ينمو ويستعيد الهيمنة على الكرة السعودية وهو ما غاب عنه في الآونة الأخيرة".

وأوضح: "مدة العقد ستكون سنتين ونصف، جزء من المال مقابل اللعب والكثير من المال للدعاية، هذا هو الاتفاق الذي سيحصل عليه".

واختتم: "إذا لم يتغير شيء قريبًا، فبمجرد انتهاء فترته المعقدة، سيشارك في كأس العالم، ويظهر في الرياض ويوقع التزامه بعدم التوسط في تغيير مفاجئ للغاية فيما تم الاتفاق عليه، ونأمل أن يكون كريستيانو رونالدو بمثابة صورة ومثال لكرة القدم السعودية".