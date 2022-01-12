خاص | رغم اهتمام برشلونة وإنتر ميامي .. باريس سان جيرمان يضغط للتجديد مع ميسي

"جول.كوم" يمكنه تأكيد أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض لتجديد عقد ليونيل ميسي في القريب العاجل.

يتفهم "جول.كوم" أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبلغ نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بأن النادي سيعرض عليه عقدًا جديدًا لمدة عامين بعد نهاية كأس العالم 2022، كمكافأة له على مستواه مع الفريق.

ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022-23، وأصبح بمرور الوقت لاعبًا رئيسيًا في العملاق الباريسي.

وارتبط ميسي بشكل وثيق خلال الفترة الماضية بالعودة إلى برشلونة الإسباني، في حين تمت مناقشة احتمال انتقاله إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

ومع ذلك، فإن النسخة الإسبانية من "جول.كوم" يمكنها تأكيد أن رحيل ميسي إلى أي من الناديين غير مرجح في الوقت الحالي، نظرًا لعدم إجراء مفاوضات ملموسة مع أي منهما في هذه المرحلة.

وينتظر ميسي حتى ما بعد كأس العالم 2022 لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، لكن يبدو أن باريس سان جيرمان في وضع قوي سيمكنه من الاحتفاظ بخدمات "البرغوث" حتى عام 2025.