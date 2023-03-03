خاص | رغم اعتراض زوجته .. جانج يحسم مصيره من الاستمرار مع الهلال

هل يستمر جانج مع الهلال؟

اقترب عقد النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الهلال من نهايته، وسط تكهنات حول استمراره مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

ويعد جانج هيون سو أحد العناصر الأساسي التي لا غنى عنها في صفوف نادي الهلال، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة الهلال بدأت مفاوضاتها بالفعل مع جانج هيون سو، من أجل استمراره لمدة موسم آخر مع الفريق، على الرغم من أن اللاعب يبحث عن الرحيل منذ الموسم الماضي.

وتراجع جانج عن فكرة الرحيل الموسم الماضي، بعد الإيقاف الذي حصل عليه الهلال، حيث أكد على أنه لن يترك الفريق في الظروف الصعبة التي يمر بها، وقرر الاستمرار رغم رغبة زوجته بالعودة إلى كوريا الجنوبية.

وأضافت المصادر أن جانج طلب من إدارة الهلال منحه فرصة من أجل التفكير مجددًا لخوض موسم آخر مع الهلال، حيث لم يبد الموافقة من عدمها.

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