خاص | رد من الجامعة المغربية .. هل تم استدعاء حمد الله للقائمة الأولية للمونديال؟

آخر انضمام لحمد الله لمعسكر المغرب كان في عام 2019 في عهد رينارد، فهل يعيده الركراكي؟

خلال الساعات الماضية، بدأ جمهور الاتحاد السعودي يحتفل بأن عودة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، لمنتخب بلاده أتت في عصر تمثيله للعميد، بعد انتشار أخبار في الوسط الرياضي السعودي عن استدعاء اللاعب من قبل وليد الركراكي؛ المدير الفني لأسود الأطلس.

كتيبة الركراكي تستعد للمشاركة في المونديال ضمن المجموعة السادسة، ، إذ تستهل مشوارها بمواجهة كرواتيا في 23 من نوفمبر المقبل، ثم بلجيكا في يوم 27 من الشهر ذاته، وتختتم دور المجموعات بملاقاة كندا في الأول من ديسمبر.

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النسخة العربية من موقع "جول" تواصلت مع مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم للتأكد من صحة الأنباء المنتشرة حول مهاجم العميد، وتبين صحة الأنباء بالفعل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لم يُخطر بعد باستدعائه.

وقال المسؤول الجامعي: "حمد الله متواجد بالفعل في القائمة الأولية لمُنتخب المغرب، لكن مثله مثل أي لاعب آخر، لم يتلق بعد استدعائه النهائي لكأس العالم. المدرب المغربي لم يعلن قائمته النهائية بعد، وحمد الله، مثله مثل جزء كبير من اللاعبين، لا يعرفون بعد خبر استدعائهم النهائي من عدمه".

يذكر أن الركراكي كان قد انتقد أداء حمد الله في وسائل الإعلام، بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها من قبل الإعلام والجماهير، لإعادة حمد الله للمنتخب. (طالع التفاصيل)

وكان آخر انضمام لحمد الله لمعسكر المغرب كان في عام 2019، قبل كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر، في عهد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل أن يغادر المعسكر قبل انطلاق البطولة، بعد عدة خلافات مع المدرب واللاعبين.

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