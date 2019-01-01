خاص جول - يوفنتوس يضغط لإتمام صفقة دي ليخت هذا الأسبوع

نادي يوفنتوس الإيطالي يريد إتمام صفقة ضم الهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس خلال هذا الأسبوع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لحسم صفقة ضم اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس خلال الأسبوع الجاري.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصدر داخل النادي الإيطالي، حيث يسعى البيانكونيري لإنهاء كل شيء يتعلق بالصفقة سريعًا.

واتفق النادي بالفعل مع وكيل اللاعب وممثليه على البنود الشخصية في تعاقده معهم، حيث سيحصل على ٨ مليون يورو في الموسم بالإضافة لـ٤ مليون إضافات ومكافآت.

وكان وكيل اللاعب مينو رايولا قد خرج في تصريحات صحفية مساء الأمس لصحيفة "دي تيليجراف" ليؤكد أن كل شيء بين يوفنتوس ودي ليخت قد حسم، في انتظار موافقة أياكس.

رايولا: اتفقنا مع يوفنتوس على ضم ماتياس دي ليخت

وبحسب ما علم جول.كوم فأن يوفنتوس يعرض ضم اللاعب مقابل ٦٥ مليون يورو، وهو المبلغ الذي يرفضه أياكس الذي كان قد توصل لاتفاق سابق مع برشلونة مقابل ٧٥ مليون يورو.

جدير بالذكر أن صفقة انضمام اللاعب لبرشلونة كانت قد فشلت بسبب عدم اتفاقه هو ووكيله على راتبه مع النادي الكتالوني.