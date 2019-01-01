خاص جول - محمد فوزير يقترب من الدوري التركي

اللاعب المغربي الذي لعب خلال الموسم الماضي في نادي أحد السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت مصادر مقربة من اللاعب المغربي محمد فوزير عن مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية في ظل خروجه من حسابات نادي النصر السعودي.

اللاعب المغربي الذي لعب خلال الموسم الماضي في نادي أحد السعودي، سيعود إلى العالمي والذي مازال يمتلك عقده حاليًا.

مصادر مقربة من اللاعب أكدت لـ "جول" أن اللاعب قد تلقى مؤخرًا عرضأ من أحد الأندية في الدوري التركي، وبالتحديد من نادي طرابزون سبور.

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المصدر أكد لـ "جول" أن اللاعب يمتلك عرضًا سعوديًا أيضًا، ولكنه رفض الكشف عن النادي الذي يرغب في ضم اللاعب.

فوزير كان قد خرج للإعارة للمرة الثانية من نادي النصر، الأولى كانت إلى اتحاد طنجة المغربي ثم نادي أحد السعودي.

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وكانت إدارة النصر السابقة قد تعاقدت مع فوزير في شهر أغسطس 2017، لمدة 3 سنوات ليمثل الفريق في 22 مباراة سجل فيها 8 أهداف، لكنه لم يتمكن من حجز مكان بالتشكيلة الأساسية للفريق، في الموسم الماضي.