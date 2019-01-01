خاص جول - كورونادو يتحدث عن التتويج بالسوبر ومستقبله مع الشارقة

الشارقة بطلًا لكأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي

حاوره - صبري جابر | كتب - عبده الليثي

تحدث البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الشارقة الإماراتي، عن تحقيق لقب السوبر الإماراتي مع فريقه على حساب شباب الأهلي دبي.

ونجح الشارقة الإماراتي في تحقيق لقب السوبر في بداية الموسم الجديد، وكان قد حقق لقب دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال كورونادو في تصريحات خاصة لـ"جول" عقب التتويج بالسوبر مباشرة: "الأمر يعبر عن عقلية الفريق والجهد المبذول وكل ما نقدمه داخل الملعب لأجل الفوز، لقد كانت مباراة صعبة وتحكموا كثيرًا في الكرة ولكن كان الأمر جيدًا بالنسبة لنا وأظهرنا قدراتنا".

وتابع البرازيلي: "أنا سعيد هنا في الشارقة والفريق يقدر كثيرًا العمل الذي أقوم به، ولا أعرف مصدر شائعات رغبتي في الرحيل، فأنا كلاعب أقوم بكل ما لديّ لأجل النادي وأظهر لهم مدى سعادتي بالتواجد معهم".

وأضاف كورونادو: "مواجهة شباب الأهلي لم تكن سهلة ويجب علينا احترام ما قدمناه منذ الموسم الماضي، وأعلم أنّ الفريق بحاجة لتطوير بعض الجوانب ولكننا لم نبخل على النادي بأي مجهود وأظهرنا أنفسنا وشخصيتنا في اللقاء".

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وأردف لاعب الشارقة: "هذه المرة الثانية التي أهدر فيها ركلة جزاء في الإمارات بعد لقاء في الموسم الماضي ضد اتحاد كلباء وقبلها أهدرت العديد من ركلات الجزاء لأنني متخصص في هذا الأمر، الموسم الماضي نفذت 10 أو 11 ركلة وأهدرت واحدة فقط".

واختتم كورونادو تصريحاته قائلًا: "التسعون دقيقة كانت أصعب من فكرة إهداري ركلة الترجيح، وسوف أحاول بذل كل ما لدي لتطوير مستواي ومساندة الفريق".

وكان كورونادو قد انتقل إلى الشارقة الإماراتي قادمًا من بارما الإيطالي، في يوليو 2018 بمبلغ ما يقرب من 6 ملايين يورو.