خاص جول| قائد فلسطين: لدينا لاعبين لم يروا أهلهم منذ خمس سنوات

قائد منتخب فلسطين يتحدث لموقع جول عقب نهاية دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد عبد اللطيف البهداري قائد المنتخب الفلسطيني، أن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الأردني، في ختام مباريات المنتخبين بدور المجموعات لكأس آسيا.

وقال البهداري في تصريحات خاصة لموقع جول: "مباراة اليوم كانت تحتاج بعض الخبرة، نحن في أقوى مجموعة، ولكن حالياً الأمور اختلفت بشكل كبير في البطولة". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وواصل: "بصراحة عمر السومة لاعب كبير يمكن أفضل مهاجم آسيوي ليست أول مرة العب أمام لاعبين كبار، لعبت أمام ياسر الشهراني ويونس محمود وغيرهم من قبل، عندما تلعب أمام مهاجم كبير الأمر يزيد من التحدي".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "منتخب فلسطين لديه أقل إمكانيات في البطولة، لدينا لاعبين لم يروا أهلهم منذ خمس سنوات ولا يستطيعوا العودة إلى بلدهم".

الجدير بالذكر أن المنتخب الأردني يتصدر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، وبفارق ثلاث نقطة وحيدة عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب فلسطين في المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل المنتخب السوري المجموعة بنقطة وحيدة.