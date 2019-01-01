خاص جول - صراع خليجي على النيجيري أونواتشو والنصر يستهدف خطف اللاعب

أكد وكيل اللاعب أن أحدى أندية (السعودية، الإمارات، قطر) يستهدفوا التعاقد مع اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت مصادر خاصة لموقع "جول" عن وجود صراع خليجي على اللاعب الدولي النيجيري بول أونواتشو لاعب نادي متيولاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصادر جول المقربة من الوكيل البرتغالي للاعب أشارت إلى أن اللاعب يمتلك 4 عروض من مختلف الدوريات الخليجية.

وأكد وكيل اللاعب أن أحدى أندية (السعودية، الإمارات، قطر) يستهدفوا التعاقد مع اللاعب النيجيري.

راقص السامبا البرازيلي 🕺🇧🇷

بطل أسطوري 🦸‍♂️

خليه في وسط الملعب وما تقلق 💪



اللي دائما يجعل الصعب سهلا على فريقه النصر 💫

اليوم يكمل بيتروس 30 عامًا 🎂 pic.twitter.com/G6Zgyzsbza — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

وأشارت مصادر "جول" إلى أن نادي النصر هو النادي السعودي الذي يستهدف التعاقد مع اللاعب النيجيري.

وأضافت أن إدارة العالمي تستهدف ضم اللاعب ليحل بدلاً من مواطنه أحمد موسى الذي لم يُقدم الأداء المنتظر مع الفريق خلال الموسم الحالي.

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يُذكر أن النيجيري أونواتشو صاحب الـ25 عامًا قد سجل في شباك مصر ثاني أسرع هدف في المباريات الدولية بعد مرور 7 ثوانٍ و4 أجزاء من الثانية فقط، في المباراة التي أقيمت خلال التوقف الدولي الأخير.