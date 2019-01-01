خاص جول .. شيتوس: كنا خائفون اليوم من الجمهور

تصريحات خاصة لمدرب المنتخب المصري الأوليمبي مع موقع جول

أكد وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب المصري الأوليمبي أن الجهاز الفني واللاعبين اليوم كان لديهم بعض القلق والخوف من الجمهور المتواجد في مباراة مالي.

وحقق المنتخب المصري، الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف في افتتاح مباريات البطولة، على استاد القاهرة.

وقال شيتوس في تصريحات خاصة لموقع جول عقبت اللقاء: "الحمد لله على المكسب، ثلاث نقاط كانت هامة للغاية لنا، من الجيد الفوز في أول مباراة بالبطولة، إنها تعطي الفريق أريحية كبيرة".

وواصل: الجمهور اليوم كان عاملاً إيجابياً بالنسبة لنا، ولكن كنا متخوفين بعض الشيء، لأن اللاعبين أول مرة لهم يشاركوا أمام هذا العدد من الجمهور وعلى استاد القاهرة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "وجودي أنا ومحمد شوقي ومعنا المدير الفني شوقي غريب، وسبق وأن حصلنا على المركز الثالث في بطولة العالم من قبل، هذا يمنح اللاعبين شعوراً بالثقة وطموح بأن يحققوا البطولة".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري، سيلعب أمام نظيره الغاني في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الإثنين القادم.