خاص جول – شاكيري يستقر على مستقبله مع ليفربول

لاعب ليفربول تحدث إلى موقع جول عقب نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد شيردان شاكيري، لاعب ليفربول أنه مستمر مع فريقه ولن يرحل، مشيراً إلى أنه سعيد في صفوف الريدز وسيلتزم بعقده

وساهم شاكيري، في فوز ليفربول يوم السبت الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام بهدفين دون رد.

وقال شاكيري في تصريحات خاصة لموقع جول عقب اللقاء: "لحظة مميزة بالنسبة لي واستلام الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخي".

وتابع: "أنا حقاً فخور وسعيد بهذه اللحظات، أعتقد أنني ساهمت في الفوز بالبطولة، أنا الآن في أفضل نادي في أوروبا".

وواصل: "المدير الفني لديه العديد من الخيارات ليقرر من يلعب بشكل أساسي، لقد كنت أعلم قبل انتقالي للفريق أن الأجواء التنافسية في النادي ستكون صعبة ولكن لدي عقد طويل هنا مع الفريق، وبالتأكيد سأستمر مع ليفربول".

وانضم السويسري صاحب الـ 27 عاماً إلى ليفربول في صيف 2018، بعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2023.

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الجدير بالذكر أن شاكيري لعب 30 مباراة في أول موسم له مع ليفربول، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع خمسة آخرين.