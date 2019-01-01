خاص جول - لاعب الهلال يقترب من سان لورينزو الأرجنتيني

قدم النادي شكره للاعب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها مع الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت مصادر خاصة لموقع "جول" عن الوجهة المُقبلة للاعب الأرجنتيني إيزكويل سيروتي لاعب نادي الهلال، عقب توقيع مخالصة من إدارة النادي.

نادي الهلال أعلن أمس الأربعاء، إنهاء تعاقده مع المحترف سيروتي، وقدم النادي شكره للاعب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها مع الهلال.

مصادر "جول" كشفت عن اقتراب اللاعب من التوقيع لنادي سان لورينزو الأرجنتيني، والعودة إلى دوري بلاده بشكل نهائي.

الوليد بن طلال: أهنئ الهلال ومتابعوه الذين يساووا مجموع الأندية الزميلةhttps://t.co/sHr4qkFbaV pic.twitter.com/oIDFwy23aJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 19, 2019

حساب الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كان قد غرد أمس : حقق سيروتي مع الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين في 2018، وتمت إعارته إلى فريق إنديبندنتي الأرجنتيني لمدة عام، وذلك قبل بداية منافسات موسم 2018-2019.

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يُذكر أن سيروتي خاض 8 مباريات فقط مع الهلال وسجل هدفًا وصنع ثلاثة أهداف ولعب 650 دقيقة.