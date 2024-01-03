خاص | جاياردو حسمها .. نكشف مصير عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد

هل يستغنى جاياردو عن الساطي أم أن الرحلة لم تنته بعد؟

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انقسام في الوسط الرياضي الاتحادي ما بين مؤيد لاستمرار المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ومعارض، لكن بالطبع الكلمة الأخيرة للأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للعميد، وبالفعل أبلغ الإدارة بقراره.

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المغربي عقده ممتد مع النمور حتى نهاية الموسم المقبل، لكن البعض يطالب برحيله رغبة في الاعتماد بشكل كامل على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، واستغلال مكان المغربي في القائمة لقيد لاعب أجنبي في مركز آخر.

لكن علم "كووورة" من مصادره الخاصة أن جاياردو استقر على استمرار الساطي في الفريق، إذ أبلغ الإدارة بأنه سيعول عليه كثيرًا خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت المصادر أن الاتحاد سيغير ثلاثة أجانب على الأقل خلال الشتاء الجاري بناءً على تقرير المدرب الأرجنتيني، لكن ليس من بينهم حمدالله.

يذكر أن الساطي شارك الموسم الجاري في 20 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.

وكان وكيله عبدالرحيم حمدالله قد نفى لـ"كووورة" ما زعمه محمد بودريقة؛ رئيس نادي الرجاء المغربي، حول دخول ناديه في مفاوضات مع مهاجم الاتحاد، مشددًا على أنه لم يتلق أي اتصال من أي مسؤول في المغرب.

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