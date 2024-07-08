خاص| ثورة في الاتحاد ضد كريم بنزيما .. "مقاطعة جماعية"

حامل الكرة الذهبية تحول إلى بطل الأزمات في الاتحاد..

أشعل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، أزمة كبرى داخل النادي، على خلفية قرار لؤي ناظر، رئيس المؤسسة غير الربحية، بتقديم استقالته من منصبه.

وارتبط اسم كريم بنزيما بإحداث أزمة كبرى داخل الاتحاد، بين لؤي ناظر، رئيس المؤسسة، والمدير الرياضي رامون بلانيس، على خلفية مطالبة الفرنسي بتعيين مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري، بقيادة العميد، رغم توصل الإدارة لاتفاق مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، من أجل خلافة مارسيلو جاياردو، قبل التراجع في اللحظات الأخيرة.

وذكر مصدر لـ"كووورة" أن أغلب لاعبي الاتحاد صاروا لا يرغبون في اللعب مع بنزيما، خلال الموسم المُقبل، حيث أعربوا عن استياءهم من زميلهم؛ وباتوا يعتبرونه السبب الرئيس وراء كافة المشاكل الأخيرة التي يشهدها النادي.

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وتعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، في صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد، وخاض اللاعب 29 مباراة رسمية مع النمور، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ورغم أرقامه مع الاتحاد، إلا أن المهاجم الفرنسي تورط في العديد من الأزمات داخل النادي، بين خلافه مع المدير الفني الأسبق نونو سانتو، فضلًا عن رفضه اللعب مع المدرب السابق مارسيلو جاياردو، قبل أن تقرر الإدارة إقالة المدربين، كما اتسم أداؤه بالغياب عن المواجهات الكبرى للفريق.

وكان المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، أحد عناصر سلسلة أزمات بنزيما في النادي، حيث طالب الفرنسي بالاستغناء عن خدماته، ليصبح حمد الله على أعتاب الانتقال إلى صفوف التعاون.