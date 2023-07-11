خاص | تمسك غريب يصدم البرازيليين .. الهلال يعطل رحيل ماتيوس بيريرا بـ"بند عكس التيار"

الأزمة ليست مالية فقط بشأن تعطيل رحيل البرازيلي عن الهلال حتى الآن

رغم حاجة الهلال السعودي الماسة للخلاص من لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا إلا أن تصرفات الإدارة تقول عكس ذلك!

البرازيلي لم يقدم الأداء المطلوب منه منذ انضمامه للزعيم، لذلك اضطرت الإدارة لإعارته للوحدة الإماراتي في يناير الماضي ولمدة ستة أشهر فقط، انتهت بنهاية الموسم، دون رغبة في شرائه أو تمديد استعارته من جديد.

وبعد أن تحدثت التقارير خلال الفترة الماضية عن عدة عروض برازيلية للاعب، بدأت في يناير 2023م، سواء من بوتافوجو، كورينثيانز، فلامنجو وبالميراس، لحق بهم برازيلي جديد في الصيف الجاري.

وعلم "GOAL" من مصادره الخاصة أن نادي كروزيرو البرازيلي كان لديه رغبة في ضم بيريرا، لكنه صدم بمطالب النادي السعودي، ليست المالية فقط..

وأوضحت مصادرنا أن الجانب المالي مؤكد أنه عاملًا أساسيًا في عدم إتمام الصفقة حتى الآن، لكن كذلك الاختلاف حول مدة التعاقد يقف حائلًا، إذ يرد الجانب البرازيلي استعارته حتى ديسمبر 2024م، فيما يتمسك الهلال بأن تكون إعارته حتى يوليو 2024م فقط، وهو الأمر الغريب الذي لا يعكس تمامًا قيمة اللاعب في الهلال، إذ يتفق المسؤولون والجماهير والنقاد الرياضيون على ضرورة الاستغناء عنه في أقرب فرصة، لكن يتمسك الزعيم بالاحتفاظ بالموسم الأخير له في عقده، لأسباب غير معلومة.

المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، لكن الصفقة تبدو صعبة للغاية في ظل الاختلاف الكبير بين الطرفين حول بنود العقد.

يذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع بيريرا في صيف 2021م قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026م، في صفقة كلفته 20 مليون يورو، حيث كان الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي وقتها.