خاص | تغير مفاجئ في مستقبل محترف النصر .. التجديد اقترب

أحمد فرهود
Al-Nassr(C)Getty Images
النصرLuiz Gustavoدوري روشن السعودي

يبدو أن المفاجآت ستظل هي عنوان نادي النصر الكبير حتى بعد انتهاء الموسم الرياضي

بعد أيام قليلة للغاية من نهاية الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية، شهد مستقبل أحد "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تطورًا مفاجئًا.

النصر ودع موسم 2022-2023 بدون أي لقب، على الرغم من ضمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بين صفوفه، والذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ لمدة موسمين ونصف.

وعلم "جول" من مصادر مقربة من متوسط الميدان البرازيلي لويس جوستافو، أن اللاعب على أعتاب تجديد عقده مع نادي النصر، والذي ينتهي بختام الشهر الحالي؛ وذلك على الرغم من أنباء رحيله.

وأكدت المصادر، على أن جوستافو البالغ من العمر 35 سنة، يشعر براحة كبيرة في المملكة، وأبدى رغبة في الاستمرار مع قلعة العالمي.

ومن المقرر أن يصل وكيل أعمال النجم البرازيلي إلى السعودية، خلال الأيام القليلة القادمة؛ لعقد جلسة مع الإدارة النصراوية، برئاسة مسلي آل معمر، والاتفاق على بنود العقد الجديد.

جدير بالذكر أن لويس جوستافو، انضم إلى نادي النصر في صيف 2022، ولمدة موسم رياضي واحد فقط؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 32 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

799230 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
799230 الأصوات

اختيارات المحررين