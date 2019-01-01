خاص| بويان: ليفربول فريق استثنائي.. وتوتنهام سيثير المشاكل

لاعب برشلونة السابق يثني على طرفي النهائي قبل انطلاقه يوم السبت المقبل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كتب بويان كركيتش لاعب برشلونة السابق ولاعب ستوك سيتي الحالي تحليلاً خاصاً لـ"جول" عن رؤيته حيال نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر.

وقال بويان:"نهائي دوري الأبطال بين ممثلين للبريميرليج سيشهد غريمين بصفات قوية للغاية، بالنسبة لي، ما يجعل ليفربول استثنائياً هو أن الفريق يعمل جيداً على الخطوط، متماسك للغاية حيث يدافعون جميعاً ويهاجمون جميعاً".

وأضاف:"أيضاً لديهم الكثير من التنوع، الوسط لديه لاعبين من ذوي الجهد الوفير، ولديهم الجودة لمنح العديد من الخيارات للاعبي الهجوم، وفي الوقت ذاته يقومون بحماية الدفاع جيداً. وعلى الصعيد التكتيكي لديهم يورجن كلوب أحد أفضل المدربين في أوروبا".

وأوضح:"لذلك ستكون مباراة يضع فيها ليفربول الكثير من القوة والشراسة انتظاراً لاستغلال المساحات التي يمكن لتوتنهام أن يتركها، بينما على الجانب الآخر، يملك توتنهام بعض المفاتيح الرئيسية منها أن اللاعبين يعرفون بعضهم البعض جيداً لعامين أو ثلاثة، لم يحدث في صفوفهم الكثير من التغيرات ويقودهم المدرب نفسه، ماوريسيو بوتشيتينو".

وتابع:"لذلك سيكون لديهم القدرة على تطبيق فكرة الفريق وأسلوب اللعب بشكل مثالي، فالقائمة تضم الكثير من الجودة والمستويات العالية، مثل كريستيان إريكسن الذي يعمل كثيراً في الوسط خصوصاً في اللعب الاستراتيجي، والذي يمنح الكثير من الخيارات في صناعة اللعب، وأيضاً في الهجوم لديهم أحد أكثر لاعبي أوروبا لياقة من وجهة نظري: سون هيونج مين.

واختتم:"بوتشيتينو مدرب يملك شخصية كبيرة يطبقها توتنهام على أرض الملعب، وهذا سر إقصائهم لأندية كبيرة مثل مانشستر سيتي وأياكس، إنه خصم سيسبب المشاكل لليفربول في الخطوات الاستراتيجية والكرات الثانية، بلا شك سيكون هذا عرضاً عظيماً".

يذكر أن بويان توج مع برشلونة بلقبي دوري أبطال أوروبا في 2009 و2011 على حساب مانشستر يونايتد، حيث قضى النهائيين على مقاعد البدلاء.