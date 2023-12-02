خاص | بن ناصر يفضل كأس إفريقيا على المونديال ويفجر مفاجأة في اختيار الأفضل عبر التاريخ!

النجم الجزائري يتحدث لفوتبول كو.

تحدث النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر في حوار خاص مع "فوتبول كو" عن تفاصيل عديدة تخص إصابته الأخيرة وتعافيه منها.

بالإضافة إلى طموحه مع المنتخب الجزائري خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض عدة جوانب من شخصيته ومسيرته الكروية.

إليكم فيما يلي أبرز ما جاء في حوارنا معه:

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من هو أفضل زميل لعبت معه؟

رياض محرز

أقوى خصم لعبت ضده؟

يمكنني القول، الذي أعجبني كان ديبالا.

الملعب الذي يمكن القول إن أجواءه كانت جنونية، أو أصعب ملعب لعبت عليه؟

توجد مباراة ودية لعبتها هناك في "فيلودروم" ملعب مارسيليا.

حتى في مباراة ودية؟

نعم حتى في مباراة ودية

اللحظة المفضلة لك في مسيرتك؟

في مسيرتي، سأقول إنها هدفي أمام نابولي في دوري الأبطال

وأفضل لاعب بالنسبة لك في التاريخ؟

رونالدينيو

هذا هو الأعظم في التاريخ بالنسبة لك؟

لا لا، أحبه ولكني سأقول ميسي، بالنسبة لي هو الأعظم في التاريخ ولكني أحب رونالدينيو

تفضل هدفًا أم تمريرة حاسمة؟

تمريرة حاسمة.

أعلم أنها كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة لك ولكنك في النهاية تمكنت من العودة.. كيف يمكنك وصف عملية التعافي، وسمعنا أنك وثقت عملية التعافي بالكامل في فيلم وثائقي ستعرضه على قناتك عبر يوتيوب ما هو السبب وراء ذلك القرار؟

أولًا كان ذلك معقدًا للغاية من الناحية الذهنية كان شيئًا جديدًا بالنسبة لي وكان يجب أن أتعلمه، ولقد عشت هذه الفترة جيدًا لأني كنت أملك أشخاص ينصتون لي دائما، أشخاص مقربون مثل عائلتي وأصدقائي الذين ساعدوني ودعموني طوال فترة التعافي.

وسجلت أيضا الفيلم الوثائقي لأجل الجمهور العام الذي يتابعني والناس الذين لا يعرفون كيف تسير عملية التعافي لأن هذا كان جديدًا بالنسبة لي وبالتالي سيكون جديدًا لأشخاص آخرين، أيضا مشاهدته يمكنها مساعدتهم في التعرف عليَّ أكثر، وهذا هو الهدف من ذلك الوثائقي.

من كان الشخص الأكثر دعما لك خلال الأوقات الصعبة؟

ليس شخصًا واحدًا هناك الكثير من الأشخاص، زوجتي وأمي أيضًا التي كانت دائما هنا، والمقربون مني والأصدقاء وإدارة ميلان أيضًا كانت حاضرة طوال الوقت والاتحاد الجزائري والمنتخب كانوا هنا لأجلي وكل الجماهير منحوني الكثير من القوة.

ننتقل للحديث عن المنتخب الوطني، هل تعتقد أنك جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا؟

أنا أركز على عودتي إلى الملعب، وآخذ الأمور شيئا تلو الآخر إذا كنت قادرًا على المشاركة سألعب وهذا ما آمله، آمل ذلك لأنها بطولة جميلة للغاية وأتمنى فعل ذلك.

هل تؤمن بقدرة المنتخب الجزائري على الفوز باللقب؟

بالتأكيد نؤمن بذلك لأننا لا يجدر بنا اللعب في هذه المسابقة إن لم نفعل، نحن نلعب لأجل الفوز حتى وإن كان الأمر معقدًا بوجود منتخبات كبيرة سنفعل كل ما يمكننا لنصل إلى أبعد حد ممكن ونأمل التتويج بها.

المدرب جمال بلماضي قال إنه تحد كبير، ماذا يعني العمل مع جمال بلماضي بالنسبة لك؟

إنه شرف لي لأنه مدرب جيد للغاية لقد علمني الكثير من الأشياء وأتواصل معه باستمرار إنه مدرب غيَّر المنتخب اليوم إنه يملك فلسفة حقيقية للعب في الملعب وخارجه أيضا، لقد تمكن من قيادة هذا الجيل الجديد لمنتخب الجزائر لتحقيق أشياء كبيرة حقًا وهذا أمر صعب وهو يفعله جيدا للغاية ولهذا أحييه.

اللاعب العربي الذي كنت لتريد اللعب بجواره؟

هذا سؤال جيد، أمرابط.

هل تفضل فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا المقبلة أم تأهلها إلى نصف نهائي كأس العالم 2026؟

لا، أفضل كأس الأمم المقبلة.