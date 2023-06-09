خاص بجولة اليابان .. قرار حاسم من النصر بعد تأجيل كأس الملك سلمان للأندية

النصر سيُواجه باريس سان جيرمان وإنتر

كشفت عدة مصادر صحفية اليوم عن تأجيل انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لمدة 7 أيام، ليبدأ دور المجموعات في الـ27 من يوليو القادم بدلًا من الـ20 من نفس الشهر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هذا القرار سيؤثر على جدول مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، إذ قد يتم تأجيل بعض المباريات حال وصلت الفرق السعودية المشاركة للأدوار المتقدمة.

عبد العزيز العصيمي كشف النقاب عن قرار تدرسه إدارة كرة القدم في النصر يتمثل بإرسال 20 لاعبًا فقط للمشاركة في جولة اليابان الودية وترك البقية في السعودية لخوض غمار البطولة العربية، حيث يتعارض موعد البطولتين معًا.

النصر كان قد أعلن مشاركته في جولة اليابان، حيث سيُواجه باريس سان جيرمان وإنتر يومي 25 و28 يوليو القادم، وسيحصل مقابل ذلك على ما يقرب من 30 مليون ريال سعودي.

يُشار إلى أن النصر وقع في المجموعة الثالثة من البطولة العربية بجانب مواطنه الشباب وفريقي الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.