خاص | بالميراس يصدم الاتحاد والنصر ويرفض التفريط في نجمه

Thiago Fernandes
Palmeiras, campeão do Campeonato Paulista de 2023Cesar Greco/Palmeiras
الإتحادالنصردوري روشن السعوديبالميراسRaphael Veiga

الاتحاد والنصر استهدفا ضم نجم بالميراس ولكن الرد كان صادمًا

دخل النصر والاتحاد في مفاوضات مع لاعب الوسط البرازيلي رافائيل فيجا، لاعب نادي بالميراس البرازيلي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن رد نادي بالميراس على العروض السعودية التي جاءت للاعب الوسط صاحب الـ28 عامًا هي أنه ليس للبيع.

ويرغب أيضًا نادي ساو باولو في التعاقد مع فيجا، ولكن العروض الأوروبية تجعله بعيدًا عن الصورة، في ظل وجود اهتمامًا من أندية إسبانية وإنجليزية وإيطالية.

وينتهي عقد فيجا مع بالميراس حتى 31 ديسمبر 2026، حيث يمتلك النادي البرازيلي 85% من الحقوق الاقتصادية للاعب، كما أن ليلى بيريرا رئيسة النادي متمسكة باستمرار كافة نجوم الفريق، ولا ترغب في رحيل أحد منهم.

ولعب فيجا مع بالميراس 33 مباراة خلال الموسم الحالي، بمجموع 2641 دقيقة، سجل فيها 11 هدفًا، وصنع 10 أهداف لزملائه.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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