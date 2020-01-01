خاص.. باريس يشتري إيكاردي بشرط غريب من إنتر

بند مدته سنة واحدة فقط

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نظيره الإيطالي إنتر.

إيكاردي رحل عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منضماً لباريس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء هذا الصيف، وهو البند الذي قرر النادي الفرنسي تفعيله.

مصادر أكدت لـ"جول" أن باريس وافق على دفع مبلغ 50 مليون يورو لشراء إيكاردي بشكل نهائي، بالإضافة لـ8 ملايين آخرين كإضافات.

المزيد من الفرق

إنتر يعلم جيداً وجود اهتمام من بعض الفرق الإيطالية بالتعاقد مع قائده السابق، لذلك قرر التدخل لمنع حدوث ذلك في المستقبل لو قرر باريس التخلي عن صاحب الـ27 سنة.

ولذلك تم إدراج أحد البنود بالصفقة، يُلزم باريس بدفع مبلغ 15 مليون يورو، في حالة قيامه ببيع إيكاردي لأي نادي داخل إيطاليا.

ووفقاً لبعض التقارير فإن هذا البند يسري لمدة عام واحد فقط، مما يمنح اللاعب حرية العودة للدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

نوير ودي خيا وتشيك وأكثر الحراس تلقيًا للأهداف في آخر 10 سنوات

تعدد الزيجات، زراعة الشعر ورفضه لصلاح .. أشياء لا تعرفها عن يورجن كلوب

يذكر أن صفقة انتقال إيكاردي لباريس على سبيل الإعارة الصيف الماضي تكلفت 13 مليون يورو، حيث نجح اللاعب في إثباته قدراته بالتسجيل 20 مرة في 31 مباراة بجميع البطولات.