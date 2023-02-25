خاص | إحياء حفلات غنائية؟ .. السبب الحقيقي وراء سفر أندرسون تاليسكا إلى البرازيل

المحترف البرازيلي تسبب في اتهام النصر بغياب الانضباط عنه، فما هي حقيقة سفره للبرازيل؟

حملة كبيرة يقدوها منافسو النصر السعودي ضد لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد سفره لبلاده، للترويج لفكرة غياب الانضباط عن العالمي.

العالمي كان قد أعلن قبل يومين، معاناة البرازيلي من إصابة في العضلة الخلفية، ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما استدعى سفره لبلاده، للتأهيل في أحد المراكز المتخصصة.

توضيح النادي نفاه البعض، مرجعين السبب وراء سفر تاليسكا إلى ارتباطه بإحياء عدد من الحفلات الغنائية في بلاده، حتى وصل الأمر ببعضهم لاتهامه بإدعاء الإصابة.

لكن علم "GOAL" من مصدر مقرب من لاعب الوسط البرازيلي أنه يعاني بالفعل من إصابة في العضلة الخلفية، وطلب الخضوع للتأهيل في بلاده بشكل طبيعي، كما يحدث في مثل هذه الحالات من بعض اللاعبين الأجانب.

وربما يتصادف أن يستغل تاليسكا وجوده في بلاده بالفعل لإحياء بعض الحفلات، فكما معروف عنه أن الغناء موهبته المفضلة، لكن هذا لن ينفي كون التأهيل هو السبب الحقيقي لسفره للبرازيل في هذا التوقيت.

يذكر أن تاليسكا شارك في 16 مباراة مع النصر في الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا.