خاص | أول الراحلين في الصيفية .. جورج جيسوس يطلب "التخلص" من نجم الهلال

الاتحاد السعودي قرر تقليص قوائم الأندية في الموسم الجديد..

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حدد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، اسم أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

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جيسوس يكتب التاريخ مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك بتحقيق 29 انتصارًا متتاليًا - حتى الآن - في جميع المسابقات المحلية والخارجية؛ وهو رقم قاسي جديد في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر خاصة في تصريحات لموقع "كووورة"، عن طلب جيسوس من الإدارة الهلالية، عدم تجديد عقد صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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المصادر أوضحت اليوم الجمعة، أن الشهري البالغ من العمر 30 سنة، سيرحل عن الفريق الأزرق؛ بعد نهاية عقده رسميًا، في يونيو من العام الحالي.

المهاجم الدولي السعودي انضم إلى الزعيم الهلالي، في صيف عام 2019، قادمًا من فريق الرائد؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل أن تقرر إدارة فهد بن نافل، شراء عقده بشكل نهائي في 2020.

جدير بالذكر أن صالح الشهري، سجل 21 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 128 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات.

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