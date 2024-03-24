خاص | "أهدافكم معروفة" .. استياء في الهلال بسبب نجم برشلونة!

الهلال يرد على مزاعم الصحافة الإسبانية بشأن نجم برشلونة..

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بحكم أن برشلونة الإسباني أكثر فرق أوروبا الكبرى معاناة من الأزمة المالية، فأسماء لاعبيه مباحة أمام الجميع، لربطها بأندية دوري روشن السعودي، لكن الوضع أصبح مزعجًا بعض الشيء.

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بالأمس، زعمت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الهلال السعودي قدم عرضًا لرافينيا؛ لاعب البرسا، بقيمة 80 مليون يورو، وقد يصل لـ100 مليون يورو بالمكافآت والحوافز.

لكن مصدر في النادي السعودي نفى في تصريحات خاصة لـ"كووورة" تلك المزاعم، مستغربًا من استغلال اسم النادي للترويج لبعض اللاعبين، ممن خارج خطته بالأساس.

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وقال المصدر: "لم نقدم عرضًا لرافينيا، سبق وأن ربط البعض بين الهلال واكثر من لاعب، لكن أهدافهم معروفة وهي رفع قيمتهم السوقية فقط".

وأضاف: "إدارة الهلال لا تقلل من إمكانيات أي لاعب، لكنها تتعاقد مع اللاعبين وفق رؤية فنية، وحتى هذه اللحظة فإن اسم رافينيا غير مطروح".

يذكر أن رافينيا شارك الموسم الجاري في 28 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الجاري، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.

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