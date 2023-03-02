خاص | أندرسون تاليسكا إلى جلطة سراي؟ هذا موقفه من الاستمرار مع النصر

موقف اللاعب البرازيلي من الانتقال إلى جلطة سراي

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تلقي النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عرضًا من نادي جلطة سراي التركي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تاليسكا يعاني خلال الوقت الحالي من إصابة في العضلة الخلفية، ستجعله يغيب من 3 إلى 4 أسابيع، وفقًا لما أعلنه ناديه، حيث يتواجد حاليًا في بلاده البرازيل للحصول على العلاج اللازم.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن أندرسون تاليسكا لن ينتقل إلى جلطة سراي كما انتشر مؤخرًا، وأن اللاعب تركيزه كله مع نادي النصر خلال الوقت الحالي.

وأضافت المصادر أن رغبة تاليسكا هي تجديد عقده مع نادي النصر، حيث بدأت بالفعل مفاوضات من جانب النادي، من أجل استمرار أندرسون مدة أطول مع العالمي.

وينتهي عقد تاليسكا مع نادي النصر في صيف 2024، حيث سيدخل الفترة الحرة في يناير القادم، وهناك رغبة لاستمرار اللاعب مدة أطول.