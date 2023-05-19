خاص | ألتينتوب: انتظروا موهبة المغرب في بايرن ميونخ!

حميد ألتينتوب يتحدث عن آدم أزنو القادم من برشلونة.

أكد حميد ألتينتوب نجم بايرن ميونخ السابق والإداري الحالي في أكاديمية النادي أن اللاعب المغربي آدم أزنو من المنتظر أن يقدم مستويات كبيرة قريبًا.

جاء هذا ضمن مؤتمر يخص أكاديمية بايرن ميونخ أقامته رابطة الدوري الألماني و"بي إن سبورتس"، وتحدث خلاله عن عدة أمور قبل أن يتوجه له مراسل GOAL.COM بالسؤال له حول أزنو.

وقال ألتينتوب: "آدم موهبة فريدة وهو مميز للغاية وبالنسبة لنادي كبير مثل بايرن ميونخ فنحن لدينا شبكة لاستكشاف المواهب بكل تأكيد لكن في نفس الوقت، هناك اقترحات تأتي لنا من الخارج، وأوروبا تعد قرية صغيرة والكل يعرف من هي المواهب الشابة المميزة".

وأضاف: "بالنسبة لآدم لم يكن من الصعب أبدًا أن نجده، لقد تابعناه عندما كان في الثالثة عشر أو الرابعة عشر من عمره، وتابعنا تطوره ومستوياته وتعرفنا على شخصيته التي تناسبنا للغاية وتتماثل مع فلسفتنا في اللعب، وكنا مستعدين عندما آن الآوان أن نضمه، وهو لم يكن أمرًا سهلًا، حتى بالنسبة لنا كبايرن ميونخ، ونحن سعداء للغاية بقدومه لنا".

جدير بالذكر أن أزنو ينشط في مركز الظهير الأيسر ويتمتع بقدرات مهارية وسرعة كبيرة للغاية.