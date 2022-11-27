خاص | آلان جيريس: فرنسا منتخب ضعيف، ونفتقد صلاح في كأس العالم

جيراس يكشف عن توقعاته لبطل كأس العالم 2022

تحدث الفرنسي آلان جيريس، أحد أساطير الكرة الفرنسية، عن توقعاته لبطل كأس العالم 2022 بقطر، ورأيه في أداء منتخب فرنسا حتى الآن بالبطولة.

وشارك جيريس مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم عندما حصدوا المركز الرابع في مونديال 1982، والمركز الثالث في 1986.

وقال جيريس في حواره الخاص لموقع "جول" إنّ كأس العالم الجاري مميز ومليء بالإثارة والمتعة في الكثير من المباريات.

وإليكم نص الحوار بالكامل:

ما هي توقعاتك لمونديال قطر 2022؟

أعتقد أن الفرق التي لديها باع طويل في البطولة ومشاركات كثيرة في تاريخ كأس العالم مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وبالتأكيد البرازيل والأرجنتين والبرتغال، ستصل إلى الأدوار النهائية ولن تكون هناك مفاجآت كثيرة.

ما المنتخب الذي ترشحه للتتويج باللقب؟

يمكنني القول إن المنتخبات الكبيرة أصحاب الخبرات مرشحة بقوة حتى لو تراجع مستويات بعض الفرق مثل إسبانيا أو ألمانيا أو حتى هولندا، لكن تلك الفرق مرشحة بقوة للفوز بالكأس.

ومن المتوقع أن يفاجئنا فريق آخر ويكرر سيناريو مونديال 2018 عندما تأهلت كرواتيا إلى المباراة النهائية، وهذا وارد حدوثه في هذه النسخة.

ما توقعاتك بخصوص مشوار منتخب فرنسا في المونديال؟

منتخب فرنسا يواجه الكثير من الصعوبات منذ بدء التحضيرات للبطولة ومع انطلاقها، وأعتقد أن الإصابات هي العدو الأول للديوك في مشوار الحفاظ على اللقب.

فعندما تخسر لاعبين مثل بوجبا وكانتي وكريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، فإن الأمور تصبح معقدة للغاية، وهذه الغيابات ستسبب الكثير من المشاكل بالنسبة للمدير الفني خاصةً أن الفريق افتقد الكثير من العناصر الهامة.

وأكد المدرب السابق لمنتخب تونس أن كأس العالم الجاري يفتقد الكثير من النجوم المميزة بجانب بنزيما، مثل ساديو ماني للإصابة ومحمد صلاح لعدم وصول منتخب مصر إلى نهائيات المونديال.

وقال:" نحن هنا نتحدث عن غياب 3 لاعبين من 5 لاعبين في القائمة النهائية الخاصة بالكرة الذهبية وهذا أمر يحزن الجماهير كثيرُا، لن أتوقع أن المجموعة الحالية مع ديدييه ديشان قادرة على المنافسة بقوة للتتويج باللقب".

ما هي ذكرياتك مع كأس العالم عندما كنت لاعبًا؟

أعتقد أن أفضل ذكرياتي مع المونديال كانت حصولي مع منتخب فرنسا على المركز الثالث في كأس العالم 1986، وبالنسبة لأي لاعب في العالم، مشاركته وتمثيل بلاده في هذا المحفل العالمي ومواجهة أفضل المنتخبات في العالم هو أمر رائع لا يتكرر كثيرًا.

لقد كانت تجربة رائعة عشتها كلاعب، لكنني لم أعشيها عندما صرت مدربًا لكنني شعرت بها، وشعرت بالأجواء الحماسية التي تطغى على البلد المستضيف للبطولة وشعور الكل بأهمية الحدث وإنه موعد لا يمكن تفويته وأعتقد أن هذا هو شعور كل اللاعبين المشاركين في البطولة وحتى الإعلاميين والجماهير المتواجدة لأنه حدث استثنائي.

ما رأيك في إدارة الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية لمباراته ضد الأرجنتين؟

منتخب السعودية قدم مفاجأة كبيرة وظهر بشكل منظم للغاية ونجح في السيطرة وتقليل خطورة فريق كبير بحجم الأرجنتين، وأعتقد أن السعودية حققت فوزًا مستحقا على الرغم أن الفوز هو مفاجأة كبرى بكل تأكيد لكن ظهور الفريق السعودي كان جيدا للغاية.

جدير بالذكر أنّ منتخب فرنسا كان أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد الفوز في أول مباراتين بدور المجموعات.