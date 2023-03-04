خاص | الهلال يصرف النظر عن التجديد لعطيف والكشف عن وجهته الجديدة!

لا مستقبل لعبد الله عطيف في صفوف الزعيم.

قررت إدارة الهلال ألا تجدد عقد اللاعب عبد الله عطيف لاعب الوسط الدفاعي خلال الفترة المقبلة وتركه يرحل بحلول نهاية عقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما علمت مصادر GOAL حيث ترى الإدارة أن الفريق يملك وفرة عديدة في ذلك المركز ولا يحتاج تجديد عقد اللاعب للمواسم المقبلة.

وينتهي عقد عطيف رفقة الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويحق له بعد ذلك أن يرحل مجانًا لأي فريق دون العودة للزعيم أو إدارته.

مستقبل اللاعب في الوقت الحالي غير محسوم بشكل واضح لكنه لن يخرج عن الثنائي الأهلي والشباب على الأرجح في ظل رغبة الثنائي في ضمه.

جدير بالذكر أن عطيف عانى من قلة الحصول على الدقائق هذا الموسم بشكل واضح، حيث شارك في ست مباريات فقط حتى الآن بإجمالي 124 دقيقة.