خاص | الوضع مطمئن .. نتائج الفحوصات الأولية لكاريلو بعد إصابته أمام الوداد

محترف الهلال خرج مصابًا من الأشواط الإضافية للمباراة وسط قلق كبير من جماهير ناديه

خلع البيروفي أندريه كاريلو؛ محترف الهلال السعودي، قلوب جماهير ناديه، بعدما تعرض للإصابة بالأمس خلال مواجهة الوداد المغربي، نظرًا لتوقيت الإصابة الحرج، ولرد فعل زملائه اللاعبين في الملعب بعد سقوطه وانهمار دموعه.

اللاعب سقط في كرة مشتركة بالدقيقة 111 من عمر الأشواط الإضافية، واتجه للمستشفى على الفور عقب انتهاء اللقاء، للاطمئنان على حالته بعدما شخص طبيب الفريق الإصابة بأنها في أربطة مفصل القدم، ليزداد القلق وسط البعثة.

وعلم "GOAL" من مصادره الخاصة أن الفحوصات الأولية أثبتت عدم وجود قطع في أربطة المفصل، لكن ستتحدد حالته بصورة أكثر دقة عند إجرائه الأشعة السينية، ومن بعدها تتحدد مدة غيابه عن الملاعب.

لكن ما هو مؤكد حاليًا أن كاريلو سيغيب عن مواجهة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامنجو البرازيلي، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء.

يذكر أن الزعيم كان قد تأهل لنصف النهائي بعد التغلب على وداد الأمة؛ صاحب الأرض والجمهور، في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي نفسها نتيجة الأشواط الإضافية.