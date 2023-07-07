خاص | الصدمة الأوروبية ترفع من أسهم انتقال أمرابط إلى دوري روشن

هل نرى لاعب وسط فيورنتينا في دوري روشن الموسم المقبل؟

قد نرى النجم المغربي سفيان أمرابط لاعبًا في دوري روشن السعودي، بداية من الموسم المقبل، على الرغم من التقارير التي تزعم بأنه يلقى اهتمامًا من أندية أوروبية كبيرة خلال الوقت الحالي.

وقدم أمرابط مستوى مميزًا مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى فريقه فيورنتينا الإيطالي، دفع العديد من الأندية العالمية لاستهدافه خلال الفترة الماضية، ولكن دون تحرك فعلي!

وأشارت مصادر "جول" إلى أن هناك ضغطًا ماليًا كبيرًا على سفيان أمرابط من جانب المفاوضين السعوديين، حيث تلقى عرضًا ماليًا خياليًا، وذلك رغم عدم انفتاحه على الفكرة بشكل مبدئي.

ولكن مع غياب العروض الأوروبية الجادة خلال الوقت الحالي، قد لا تكون مسألة انتقال سفيان أمرابط إلى دوري روشن السعودي مستحيلة، على عكس ما بدا عليه الأمر خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت المصادر أن العرض المقدم لسفيان من المفاوضين السعوديين دون تحديد فريق، ولكن تبقى رغبة اللاعب للانتقال لفريق أوروبي كبير، وغياب العروض الرسمية قد يجعل العرض السعودي واقعيًا خلال الأسابيع القادمة.