خاص | الحقيقة الكاملة وراء شرط "ريال مدريد" في عقد إرلينج هالاند

المهمة لن تكون سهلة على أي فريق يريد ضم النجم النرويجي

أصبح من حكم المؤكد في الوقت الحالي، عدم وجود أي شرط يتيح للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد بالمستقبل القريب.

وهو ما يضع النادي الإسباني وأي طرف آخر أمام خيار واحد فقط للتعاقد مع اللاعب، وذلك عن طريق التفاوض بشكل مباشر مع مانشستر سيتي.

وعلمت مصادر خاصة لموقع "جول" بأن سيتي حاليًا هو صاحب اليد العليا لفرض الشروط الخاصة والسعر لأي عملية بيع قادمة للنجم الشاب المتألق.

ويأتي ذلك عكس كل التقارير التي أشارت مؤخرًا إلى وضع اللاعب لشرط جزائي في عقده يعطي ريال مدريد الأولوية للحصول على خدماته.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أكدت في وقت سابق، أن هالاند يمكنه الرحيل عن سيتي مقابل 200 مليون يورو في أي وقت بعد 30 يونيو 2024، ولكن هذا الشرط لا يرتبط بأي أهداف جماعية أو فردية، بل باستمرارية بيب جوارديولا بالنادي الإنجليزي.

ولكن وفقًا لمصادر "جول" فإن هذا البند أصبح بلا أي تأثير بعد تجديد جوارديولا عقده لسيتي حتى 2025، لينتهي بذلك الاتفاق السابق حول أحقية هالاند في البقاء لمدة عام واحد فقط مع مدرب آخر في حالة مغادرة بيب لملعب الاتحاد هذا العام.

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ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها جول بخصوص عقد هالاند الممتد حتى 2027، فإن مانشستر سيتي دفع مبلغ 60 مليون يورو لبوروسيا دورتموند، بينما يحصل هالاند على راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، كما بلغت العمولات الإجمالية 30 مليون يورو، تم تقسيمها بنسبة 50% على والد اللاعب والوكالة التي تدير أعماله.

يذكر أن هالاند يمر بموسم مميز مع مانشستر سيتي، حيث نجح في تسجيل 39 هدفًا في 36 مباراة بكل البطولات حتى الآن.