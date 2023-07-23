خاص | الأموال "لاقيمة لها" والأقدمية الفيصل .. سر تحويل وجهة موسى ديابي من النصر إلى أستون فيلا

الجناح الفرنسي رفض العرض السعودي من أجل الدوري الإنجليزي، فما السر؟

مثّل انتقال الفرنسي موسى ديابي؛ جناح باير ليفركوزن الألماني، لنادي أستون فيلا الإنجليزي، مفاجأة كبرى للجماهير السعودية، في ظل منح التقارير الأمل لجمهور النصر، باقتراب ناديهم الكبير من الصفقة.

بالأمس، أعلن النادي الإنجليزي تعاقده مع الفرنسي، بطريقة ساخرة من العالمي، وهي الطريقة المعتمدة بين مختلف الأندية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الصراع الكبير على اللاعبين بين الأندية السعودية والأوروبية.

وعلم "GOAL" من مصادره الخاصة أن أحد وكلاء ديابي، ممن يحملون الجنسية الفرنسية، السبب في رفضه للعرض السعودي، رغم المغريات المالية إلا أنه رفضها تمامًا، معارضًا اثنين من وكلائه أيضًا، كانوا يفضلون عرض النصر.

وأوضحت المصادر أن وكيله الفرنسي خشي انهيار قيمة اللاعب السوقية بعد انتقاله لدوري روشن، والتي تبلغ 50 مليون يورو، كما حدث مع غالبية اللاعبين، واستجاب ديابي له، بحكم أنه من تكفل به منذ بداية مسيرته الاحترافية في الملاعب.

يذكر أن ديابي – صاحب الـ24 عامًا – خاض الموسم الماضي 33 مباراة في الدوري الألماني، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع مثلها.