خاص | "الانضباط" تفاجئ النصر .. فهل أفلت كريستيانو رونالدو من عقوبة "السلوك المشين"؟

كريستيانو رونالدو خضع للتحقيق في الأيام الماضية..

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5 قرارات رسمية ليس من بينهم "معاقبة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ هكذا فاجأت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، الشارع الرياضي السعودي.

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رونالدو تحصل على "كارت أحمر مباشر"، في ديربي الهلال والنصر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد اعتدائه على علي البليهي؛ مدافع الزعيم؛ ليغيب رسميًا عن مواجهة الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وحسب إجماع جميع الخبراء؛ يُصنف تصرف الأسطورة البرتغالية - الذي تحصل بسببه على الكارت الأحمر -، على أنه "سلوك مشين"؛ وهو ما يُحتم إصدار عقوبة إضافية ضده، بالإيقاف مباراة أخرى غير الإيقاف التلقائي أمام الفيحاء.

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لكن.. عدم إصدار "الانضباط" أي عقوبة ضد رونالدو، ضمن القرارات الصادرة مساء الخميس، جعل الجميع يتساءل: "هل أفلت كريستيانو رنالدو من عقوبة (السلوك المشين) رغم تحقيق اللجنة معه؟".

وفي هذا السياق.. كشف القانوني الرياضي أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا، عن أن عدم تواجد أي قرار يخص رونالدو، لا يعني عدم فرض العقوبة عليه.

الرفاعي أوضح في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، أن اللجنة قد تصدر عقوبة منفردة في وقتٍ لاحق؛ إذا رأت تصرف رونالدو "سلوكًا مشينًا".

جدير بالذكر أنه في حال معاقبة رونالدو، بتهمة "السلوك المشين"؛ سيغيب عن مباراة الخليج، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي، إلى جانب لقاء الفيحاء.

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