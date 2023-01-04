خاص | استئناف جديد على عقوبة ليفاندوفسكي .. ما هي فرص مشاركته ضد أتلتيكو؟

برشلونة يواصل محاولات الاستفادة من خدمات روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، رغم قرار إيقافه.

يواصل نادي برشلونة محاولاته الحثيثة من أجل ضمان مشاركة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 16 من الدوري الإسباني.

النسخة الإسبانية من "جول.كوم" يمكنها تأكيد أن برشلونة قرر تقديم استئناف آخر، بعد قرار المحكمة الإدارية الرياضية "TAD" بضرورة التزام النادي الكتالوني بالعقوبة المقررة على ليفاندوفسكي، وغيابه عن ثلاث مباريات مقبلة لفريقه في الدوري الإسباني.

وتصر محكمة العدل الرياضي على أن يتمثل ليفاندوفسكي لعقوبة الإيقاف لثلاث مباريات في الدوري الإسباني.

لكن برشلونة يمكنه الآن تقديم استئناف آخر أمام المحاكم العادية للمطالبة بتطبيق إجراءات احترازية جديدة، وتجميد تلك العقوبة حتى يتمكن ليفاندوفسكي من اللعب ضد أتلتيكو مدريد.

صحيح أن برشلونة يمكنه فعل ذلك، لكن هناك فرصة ضئيلة للغاية في حصول النادي على موافقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية مرة أخرى بعد تطبيق القرار ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا.

والشيء الطبيعي، والأقرب للحدوث في الوقت الحالي، هو غياب ليفاندوفسكي عن مواجهة أتلتيكو مدريد.

وسيغيب المهاجم البولندي عن مباريات أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا، وسيشارك في بطولة كأس الملك بشكل طبيعي، قبل أن يعود للمشاركة في"لا ليجا" ضد ريال بيتيس مطلع فبراير المقبل.