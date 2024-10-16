خاص | اتحاد الكرة السعودي يرد .. حقيقة الاتفاق مع عموتة لـ"خلافة" مانشيني وموقف جورج جيسوس وصالح المحمدي

ترقب كبير في الشارع الرياضي السعودي..

رد اتحاد الكرة السعودي، على الأنباء المنتشرة منذ ليلة أمس الثلاثاء؛ بشأن "خليفة" الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي قيل بإنه بات قريبًا للغاية من "الإقالة".

ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، كشف عن اجتماع حاسم في الساعات القادمة، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مانشيني مع المنتخب الوطني؛ وذلك بعد التعادل مع البحرين (0-0)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقبل إعلان القرار بشكل رسمي.. أجمعت كافة التقارير المحلية على "إقالة" المدير الفني الإيطالي، مع ترديد أنباء عن الاتفاق مع المغربي الحسين عموتة "الجزيرة الإماراتي"، بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع البرتغالي جورج جيسوس "الهلال"، أو المدرب الوطني صالح المحمدي "الحزم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. نفى مصدر مسؤول في اتحاد الكرة السعودي، كافة الأنباء التي ترددت بشأن الاتفاق مع عموتة لـ"خلافة" روبرتو مانشيني، على رأس القيادة الفنية للأخضر السعودي؛ وذلك بعد تواصل "فوتبول كو" معه.

المصدر قال لـ"فوتبول كو": "كل ما يُنشر حتى اللحظة (غير صحيح).. نحن لم نبلغ مانشيني بقرار إقالته حتى الآن"، مشددًا على أنه لم يتم التواصل مع أي جهة إعلامية، بخصوص "بدلاء" المدرب الإيطالي، سواء عموتة أو جيسوس أو المحمدي.

وأكد المصدر المسؤول مساء اليوم الأربعاء، أنه في حال اتخاذ أي قرار بخصوص هذا الملف، سيتم الإعلان عنه في "بيانٍ رسمي"، عبر منصات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، وبفارق الأهداف عن البحرين "الرابعة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".