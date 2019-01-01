خاص جول - إسماعيل الحداد على أعتاب الدوري السعودي والاتفاق الأقرب

طلب النادي السعودي الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت مصادر خاصة لجول اقتراب اللاعب المغربي إسماعيل الحداد لاعب نادي الوداد المغربي من التواجد في أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام المُقبل.

المصادر أكدت لجول أن الحداد، نجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، تلقى عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب النادي السعودي الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء عقب انتهاء فترة الإعارة.

وبحسب مصادر "جول" فأن نادي الاتفاق هو الأقرب للتعاقد مع الحداد، في انتظار التوصل إلى اتفاق رسمي مع ناديه المغربي.

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يُذكر أن بعض التقارير قد ربطت بين اللاعب ونادي الزمالك المصري خلال الأيام الماضية، إلا أن إدارة الوداد رفضت التخلي عن اللاعب.