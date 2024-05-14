حُسم الأمر .. مانشستر يونايتد يتخذ قراره النهائي بشأن تجديد عقد رفائيل فاران

المدافع الفرنسي مطلوب في الأندية السعودية

اتخذ مانشستر يونايتد قراره النهائي والحاسم بشأن تجديد عقده مدافعه الفرنسي، رفائيل فاران، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

خبير الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أوضح أن النادي الإنجليزي قرر بصفة نهائية عدم تجديد عقد فاران، مما يجعله متاحًا في سوق الانتقالات بشكل مجاني.

المدافع صاحب الـ30 عامًا ارتبط منذ الصيف الماضي بالانتقال إلى دوري روشن السعودي لكن لم تنجح محاولات الأندية خاصة النصر والاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكلاء اللاعب سبق أن تحدثوا لموقع "شووت" قائلين عن ارتباط موكلهم بالانتقال إلى السعودية "اللاعب طوال الفترة الماضية تلقى أكثر من عرض للانتقال لدوري روشن كان من أبرزهم نادي الاتحاد، لكن سنرى ما سيحدث في الصيف المقبل"

الدوري السعودي وحسب جميع المصادر المتابعة سيُواصل الصيف القادم استقطاب النجوم من الدوريات الأوروبية، وذلك رغم الهدوء الذي ساد سوق الانتقالات الشتوي.